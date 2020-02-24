Перед матчем 25-го туру італійської Серії між Ромою та Лечче на вболівальників жовто-червоних, які прямували на гру до Риму, напали прихильники клубу Барі, який наразі виступає у Серії С.

Близько 150 ультрас півнів напали на два мікроавтобуси з фанатами Лечче на трасі у провінції Фоджа. Всього у конфлікті взяло участь 300 осіб з обох сторін. Під час зіткнень фанати використовували залізні прути та уламки від пляшок.

Також фанати Барі підпалили два мікроавтобуси фанатів Лечче. Для ліквідації пожежі знадобилася допомога пожежників.

Через інцидент рух на даній ділянці траси було зупинено на кілька годин. Поліція проводить розслідування інциденту.

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Пізніше ФК Барі випустив заяву, в якій засудив дії своїх ультрас зазначивши, що вони не мають нічого спільного з цінностями клубу.

Episodi come quello di oggi sul tratto autostradale fra Puglia e Campania non hanno nulla a che vedere con i valori che la Società biancorossa e la città di Bari promuovono e sostengono. Il comunicato stampa ufficiale della SSC Bari. https://t.co/AC1aN99LGQ — SSC Bari (@sscalciobari) February 23, 2020

Обидва клуби футбольні клуби Барі та Лечче родом з регіону Апулія на півдні Італії.

До речі, в Італії перенесли частину матчів 25-го туру у Серії А через спалах коронавірусу у північній частині Італії.

Джерело: la Repubblica