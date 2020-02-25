Челсі у вівторок, 25 лютого, проведе перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому аристократи на стадіоні Стемфорд Брідж у Лондоні зіграють проти німецької Баварії. Початок матчу о 22.00.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Ганса-Дітер Фліка. На перемогу Баварії приймають ставки з коефіцієнтом 1.81. Успіх англійського клубу оцінюють в 4.20. Нічийний результат зустрічі — 4.10.

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Це буде вже шоста зустріч команд. Востаннє вони зустрічалися у 2017 році в рамках товариського турніру Міжнародного Кубка чемпіонів. Тоді перемогу з рахунком 3:2 святкували мюнхенці

У 2013 році Баварія обіграла Челсі у Суперкубку УЄФА після серії пенальті (2:2, пен. 5:4), а роком раніше у фіналі Ліги чемпіонів у серії пенальті переміг Челсі (1:1, пен. 4:3).

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