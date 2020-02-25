У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Челсі зіграє з Баварією. Матч пройде 25 лютого у Лондоні на стадіоні Стемфорд Брідж.

Початок матчу о 22.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1. Також гру можна буде подивитися на білоруському каналі Беларусь 5 і на російському телеканалі Матч! Футбол 2.

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Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Для аристократів та мюнхенців це буде вже шоста зустріч команд. Востаннє вони зустрічалися в рамках товариського турніру Міжнародний Кубок чемпіонів у 2017 році. Тоді у гольовій перестрілці перемогу здобула Баварія – 3:2.

Матч-відповідь команд відбудеться 18 березня у Мюнхені на стадіоні Альянц Арена.

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