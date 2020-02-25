У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Наполі зіграє з Барселоною. Матч пройде 25 лютого у Неаполі на стадіоні Сан-Паоло.

Початок матчу о 22.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2. Також гру можна буде подивитися на білоруському каналі Беларусь 5. Интернет і на російському телеканалі Матч! Футбол 1.

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Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Для адзуррі та блаугранас це буде перша зустріч на офіційному рівні. Але клуби тричі зустрічалися у товариських матчах. В останній грі, яка відбулася у серпні 2019 року, перемогу святкувати каталонці.

Матч-відповідь команд відбудеться 18 березня у Барселоні на стадіоні Камп Ноу.

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