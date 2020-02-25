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Hola chicas! Син Криштіану Роналду завів сторінку в Instagram

Криштіану-молодший, син зіркового футболіста туринського Ювентуса Криштіану Роналду, завів сторінку у соцмережі Instagram.

Перша публікація на сторінці з’явилася 24 лютого приблизно за годину до опівночі.

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За 16 годин на його сторінку підписалося понад 600 тис. користувачів.

 

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Hola [email protected]!! Esta es mi nueva cuenta de Instagram espero que os guste

A post shared by @ minicristianoronaldo2010 on

Роналду-старший вподобав та прокоментував відео сина та дав посилання на акаунт Криштіану-молодшого у своєму сторіс.

Хлопчина підписався на п’ять акаунтів: окрім тата, це мачуха Джорджина Родрігес, бабуся Марія Долореш, Ювентус і друг сім’ї, колишній футболіст Мігел Пайшау.

Hola chicas! Син Криштіану Роналду завів сторінку в Instagram

До речі, Криштіану Роналду став першою людиною, яка набрала 200 млн підписників у соцмережі Instagram. У найближчої переслідувачки португальського футболіста, співачки Аріани Гранде, 176 млн фоловерів.

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