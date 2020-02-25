Наполі у вівторок, 25 лютого, проведе перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому адзуррі на стадіоні Сан-Пауло у Неаполі зіграють проти іспанської Барселони. Початок матчу о 22.00.

На думку букмекерів фаворитами матчу є підопічні Кіке Сетьєна. На перемогу Барселони приймають ставки з коефіцієнтом 2.17. Успіх італійського клубу оцінюють в 3.35. Нічийний результат зустрічі — 3.60.

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Це буде перша зустріч команд у єврокубках. Раніше неаплітанці та каталонці тричі зустрічалися у товариських матчах, в яких лише раз перемогу здобув італійський клуб. Останню товариську гру, яка відбулася у серпні 2019 року Барселона виграла з рахунком 4:0.

Матч-відповідь команд пройде у Барселоні на Камп Ноу 18 березня.

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