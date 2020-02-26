Португальська Бенфіка у четвер, 27 лютого, прийме донецький Шахтар в рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Зустріч пройде у Лісабоні на стадіоні Стадіо да Луж. Початок матчу о 22.00 за київським часом.

За підсумками першого матчу у Харкові, Шахтар здобув перемогу, хоч рахунок хиткий – 2:1. Адже орлам вдалося забити гол на виїзді. Проте перший матч приємно здивував якісною грою гірників.

Тепер Шахтарю, щоб пройти до 1/8 фіналу турніру слід не програти з рахунком 1:0, хоча навіть мінімальна поразка – 3:2 дозволить гірникам пробитися далі.

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У Шахтаря хороша статистика на виїзді з командами з Португалії – п’ять перемог у дев’яти матчах.

До Португалії Луїш Каштру взяв 21-го футболіста, хоча участь Віктора Коваленка та Алана Патріка під питанням. Також у лазареті перебуває Манор Соломон, в Веллінгтон Нем, Данило Сікан, Сіпрано та Дентіньо – поза заявкою.

У Бенфіки під питанням лише участь Жардела Габріела та Андреаса Самаріса.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Бруну Лажі. На перемогу Бенфіки приймають ставки з коефіцієнтом 1.83. Успіх українського клубу оцінюють в 4.30. Нічийний результат зустрічі — 3.90.

Прогноз Фактів ICTV: Бенфіка — Шахтар – 2:1

Матч у Лісабоні довірили судити нідерландській бригаді арбітрів на чолі з Бьорном Кейперсом. Йому допомагатимуть Сандер ван Рукел та Ервін Зейнстра.

Нагадаємо, Факти ICTV писали, де дивитися Бенфіка — Шахтар. Для тих, хто не має такої можливості, ми проведемо онлайн-трансляцію матчу, яка розпочнеться о 22.00 27 лютого.

Фото: FC Shakhtar Donetsk