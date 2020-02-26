Ліон у середу, 26 лютого, проведе перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому підопічні Руді Гарсія на стадіоні Парк Олімпік Ліон у Ліоні зіграють проти туринського Ювентуса. Початок матчу о 22.00.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Мауріціо Саррі. На перемогу Ювентуса приймають ставки з коефіцієнтом 2.05. Успіх французького клубу оцінюють в 4.20. Нічийний результат зустрічі — 3.20.

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Це буде вже п’ята зустріч команд у єврокубках. Востаннє вони зустрічалися на стадії групового етапу Ліги чемпіонів-2016/17. Матч у Ліоні закінчився мінімальною перемогою б’янконері 1:0. Матч у Турині завершився нічиєю 1:1. Також у сезоні 2013/14 жереб їх звів у Лізі Європи, однак тоді дві перемоги були за Юве (0:1, 2:1).

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Фото: Olympique Lyonnais, Dreamstime