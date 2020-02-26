УЄФА відкрив портал перепродажу квитків на Євро-2020

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відкрив офіційний портал перепродажу квитків на чемпіонат Європи з футболу 2020.

Зі списком доступних квитків можна ознайомитися ТУТ.

Євро-2020 відбудеться з 12 червня по 12 липня у дванадцяти містах Європи. Матч відкриття пройде у Римі на Стадіо Олімпіко, а фінал запланований на легендарному стадіоні Вемблі у Лондоні.

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Збірна України на стадії групового етапу зіграє з командами Нідерландів та Австрії. Ще один суперник синьо-жовтих визначиться у березні за підсумками стикових матчів.

До речі, стало відомо, де базуватиметься збірна України на Євро-2020.