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Факти / Спорт

УЄФА відкрив портал перепродажу квитків на Євро-2020

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відкрив офіційний портал перепродажу квитків на чемпіонат Європи з футболу 2020.

Зі списком доступних квитків можна ознайомитися ТУТ.

Євро-2020 відбудеться з 12 червня по 12 липня у дванадцяти містах Європи. Матч відкриття пройде у Римі на Стадіо Олімпіко, а фінал запланований на легендарному стадіоні Вемблі у Лондоні.

Читайте: У FA підтвердили ймовірність скасування Євро-2020 через коронавірус

Збірна України на стадії групового етапу зіграє з командами Нідерландів та Австрії. Ще один суперник синьо-жовтих визначиться у березні за підсумками стикових матчів.

До речі, стало відомо, де базуватиметься збірна України на Євро-2020.

Фото: Dreamstime

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