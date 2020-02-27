Шахтар у четвер, 27 лютого, проведе матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи-2019/20, в якому гірники на стадіоні Естадіу да Луж у Лісабоні зіграють проти чинного чемпіона Португалії Бенфіки. Початок матчу о 22.00.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Бруну Лажі. На перемогу Бенфіки приймають ставки з коефіцієнтом 1.84. Успіх українського клубу оцінюють в 4.30. Нічийний результат зустрічі — 3.85.

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Також букмекери приймають ставки, хто з цієї пари проб’ється до 1/8 фіналу Ліги Європи. Шанси орлів оцінюють коефіцієнтом 2.15, а прохід Шахтаря — 1.75.

У першому матчі, який відбувся 20 лютого у Харкові, гірники святкували перемогу над орлами з рахунком 2:1. За Шахтар голами відзначилися Алан Патрік та Віктор Коваленко, а Піцці забив гол з пенальті за Бенфіку.

Фото: SL Benfica, FC Shakhtar Donetsk