Хакер зламав електронну пошту Гвардіоли і вимагав €120 тис.

Поліція Манчестера заарештувала чоловіка за підозрою у зломі електронної пошти головного тренера Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли.

30-річний підозрюваний хакер розповів, що працював у IT-компанії, яка співпрацювала з містянами протягом двох років. Чоловік у липні 2017 року року з особистого смартфону зайшов на електронну пошту каталонця і переслав всі листи та файли на зашифровану пошту у сервісі ProtonMail.

— Це було найпростіше з того, що я коли-небудь робив, – розповів айтішник.

Чоловік зізнався, що отримав телефонні номери та електронки всіх гравців клубу. Також він володіє інформацією про можливі трансфери Сіті. Зокрема, клуб вів перемовини з захисником Аякса Маттейсом де Лігтом, який перейшов до Ювентуса, та футболістом Боруссії Дортмунд Сократісом Папастатапулосом, який опинився на Емірейтс.

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Зловмисник заявив, що Гвардіола сам того не розуміючи загрузив на свій поштовий акаунт всі контакти з телефонної книги.

Айтішник вимагав від тренера €120 тис., які мали бути сплачені у криптовалюті.

На час розслідування справи поліція відпустила підозрюваного під підписку про невиїзд.

Нагадаємо, Манчестер Сіті подав апеляцію в CAS на рішення УЄФА про дискваліфікацію.