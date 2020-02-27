Матч-відповідь між австрійським Зальцбургом та німецьким Айнтрахтом в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи перенесено через сильний ураган.

Матч Зальцбург – Айнтрахт повинен був початися о 22:00 за київським часом у четвер 27 лютого на стадіоні Ред Булл Арені.

У Зальцбурзі оголошено штормове попередження. Прогнозується, що пориви вітру сягатимуть 33,3 метра в секунду.

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Очікується, що команди зіграють завтра, 28 лютого, о 18.00 за київським часом.

У першому матчі, який відбувся у Франкфурті на Коммерцбанк-Арена, Айнтрахт здобув розгромну перемогу над австрійцями з рахунком 4:1.

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Джерело: FC Red Bull Salzburg