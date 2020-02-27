Російська тенісистка Марія Шарапова оголосила напередодні про завершення ігрової кар’єри.

За свою кар’єру 32-річна спортсменка заробила $325 млн. В цю суму входять як призові з турнірів, так і рекламні контракти.

Це другий найкращий показник серед спортсменок за всю історію. Шарапова поступається лише американській тенісистці Серені Вільямс, чий статок оцінюється в $350 млн.

За успішні виступи на турнірах Шарапова заробила $38 млн, поступаючись за цим показником лише сестрам Вільямс – Серені ($88 млн) та Вінус ($41 млн).

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Після перемоги на Вімблдоні у 2004 році Шарапова підписала контракти з кількома великими брендами, серед яких Tag Heuer, Canon, Motorola, Colgate-Palmolive. Пізніше до списку спонсорів росіянки увійшли компанії Sony, Land Rover та Pepsi.

Після дискваліфікації Марії за допінг кілька великих компаній відмовилися з нею співпрацювати.

Нагадаємо, 26 лютого Шарапова оголосила про завершення кар’єри і розповіла чому.

Джерело: Forbes