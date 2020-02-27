Від Євро-2020 до кінофестивалів: які події можуть скасувати через коронавірус

Через спалах коронавірусу Covid-19 вже перенесли чемпіонат світу з легкої атлетики, який мав пройти у березні в КНР, регбійний матч між Ірландією та Італією, а також Гран-прі Формули-1 в Макао. Також свої концертні тури скасували репер Stormzy та співачка Mabel.

Нещодавно в УЄФА заговорили про можливу відміну фінальної частини Євро-2020 через спалах епідемії коронавірусу. Це підтвердили у Федерації футболу Англії (FA), адже під час чемпіонату Європи на Туманному Альбіоні очікують понад 100 тис. вболівальників.

З кожним днем карта поширення коронавірусу збільшується, а побоювання щодо спалаху епідемії спонукає до масового скасування фестивалів та спортивних подій у всій Азії, а події в Європі – ставлять під сумнів.

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Щодо Олімпійських ігор-2020 у Токіо, то ВООЗ поки не бачить підстав для їхнього скасування. Старший член МОК заявив, що скасування Ігор у Токіо 2020 буде ймовірним лише в тому випадку, якщо епідемія помітно загрожуватиме безпеці гостей та учасників змагань.

Ряд артистів, які гастролюють, взагалі скасували свої концерти у містах, де зафіксували випадки зараження. Зокрема, репер Stormzy відмінив всю азіатську частину свого світового турне, а співачка Mabel скасувала всі концерти в Італії.

Представник охорони здоров’я Англії заявив, що люди не повинні уникати чи боятися інших людей, навіть у місцях великого скупчення, але повинні дотримуватися елементарної особистої гігієни, мити руки та носити распіраторні маски, щоб уникнути поширення інфекції.

Детальна інформація про можливі зміни у датах проведення подій, які заплановані на 2020 рік.

Спортивні події

Олімпійські ігри

Член МОК Дік Паунд заявив, що підготовка до Олімпіади проходить у звичному режимі, і будь-яке рішення щодо скасування чи перенесення змагань не будуть ухвалюватися до травня, але все залежатиме від ситуації.

— Наприкінці травня вболівальники мають запитати: Чи безпечно їхати у Токіо? – Потрібно посилити їхню безпеку, їжу, підготувати олімпійське селище та готелі. Якщо МОК вирішить, що Ігри не можна проводити в заплановані дати у Токіо, можливо, їх доведеться перенести до іншої країни, або скасувати, – сказав Паунд.

Раніше організатори Ігор щонайменше на два місяці перенесли навчання 80 тис. волонтерів, яке мало початися 22 лютого.

Кубок шести націй з регбі

Після втручання міністра охорони здоров’я Ірландії Саймона Харіса гру Кубка шести націй з регбі між Ірландією та Італією, яка була запланована на 7 березня у Дубліні, перенесли.

Харріс вважає, що з міркувань безпеки не слід проводити гру, адже в кількох країнах, зокрема в Італії, спостерігається поширення коронавірусу.

— Команда з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я дійшла висновку, що гра з Італією може становити ризик, адже на гру може прибути велика кількість людей з регіонів, яких торкнувся коронавірус, – заявив Харріс.

В IRFU повністю підтримали рішення ірландської сторони. Тепер вся увагу в Ірландії буде прикута до італійських вболівальників, які вже придбали квитки на літак до Дубліна і не збирається скасовувати свою подорож.

Чемпіонат Європи з футболу

УЄФА наразі стежить за ситуацією у дванадцяти країнах, які прийматимуть перший спільний чемпіонат Європи.

— Ми перебуваємо на етапі очікування. Ми стежимо за всіма країнами, і футбол повинен слідувати вказівкам окремих країн. Змагання будуть скасовані тільки в разі погіршення ситуації, – сказав віце-президент УЄФА Мішель Уве.

FA відстежує потенційний вплив спалаху коронавірусу Covid-19 на чемпіонат Європи з футболу 2020, а також ймовірність його скасування чи перенесення.

Англійська Прем’єр ліга

АПЛ слідкує за рекомендаціями Національної служби охорони здоров’я Англії (NHS) щодо захисту від коронавірусу через його стрімке розповсюдження.

FA поділилася рекомендаціями від NHS з англійськими клубами. Також на стадіонах демонструються поради персоналу та вболівальникам щодо самоізоляції, якщо вони відчуватимуть симптоми вірусу.

Департамент охорони здоров’я, NHS Англії та Public Health England більше жодних заяв чи рекомендацій не видавали.

Формула-1

Гран-прі Китаю, яке мало пройти 19 квітня у Макао, було перенесено спільним рішенням FIA та Формули-1.

Ще три етапи Формули-1 – в Австралії, Бахрейні та В’єтнамі – знаходяться під загрозою проведення.

Чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні

Спочатку змагання були заплановані в Нанкіні на 13-15 березня, але через Covid-19 його перенесли на наступний рік.

Культурні події

Турне музикантів

Англійський репер Stormzy змушений був відкласти тур Азією в рамках великого світового турне.

— Через постійні проблеми зі здоров’ям та ситуацією довкола коронавірусу, мені, на жаль, доведеться перенести тур, – вибачився за своє рішення Stormzy.

Також скасувала свої гастролі Італією поп-виконавиця Mabel, яка стала лауреатом BRIT Award 2020.

Американський альт-рок гурт Pixies скасував концерти, які мали невдовзі початися у Китаї та Японії. Тур Китаєм скасував гурт Stereolab. Також скасували гонконзький фестиваль електронної музики Барселони.

South by Southwest (SXSW)

SXSW – найбільший культурний фестиваль, який охоплює музику, фільми, інноваційні технології тощо. Він щорічно проходить в Остіні (штат Техас).

Організатори SXSW заявили, що поки йде повна підготовка до початку події і “все йде за планом”, однак вони не виключають скасування кількох івентів через китайських учасників.

Фестиваль має пройти з 13 по 22 березня.

Венеційська бієнале

Одну з провідних виставок сучасного мистецтва, яка проходить щодва непарні роки у Венеції, можуть перенести.

Організатори скасували прес-конференцію наступного тижня в Лондоні після повідомлення про те, що Міланський ярмарок меблів – найбільша у світі виставка дизайну – перенесений з квітня на червень.

Каннський, Венеціанський та інші кінофестивалі

Кіноіндустрія сильно постраждала від Covid-19: китайські кінотеатри стрімко закрили з міркувань безпеки, вимушено скасувавши гучні прем’єри голлівудських кінострічок, таких як китайська прем’єра нового фільму про Бонда, який повинен був відбутися у квітні.

Поширення вірусу також негативно вплине на гучні міжнародні кінофестивалі, такі як Каннський (у травні) та Венеціанський (у вересні).

Представники китайської індустрії не тільки не зможуть подорожувати, але є велика ймовірність, що це покладе край угодам кінофестивалів з великими PR-кампаніям, які є хлібом для фестивалів.

Нагадаємо, через коронавірус в Італії переносять футбольні матчі, а деякі проходять без глядачів.