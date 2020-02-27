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Факти / Спорт

Бій Усик – Чісора: названі дата і місце бою

Бій Олександр Усик – Дерек Чісора відбудеться 23 травня в Лондоні на арені O2.

Анонс майбутнього поєдинку між українським супертяжем і боксером із Великої Британії, зробив відомий інсайдер Майк Коппінджер.

При цьому він посилався на промоутера українця Едді Хірна. До слова, цю ж дату попередньо раніше називав і сам промоутер.

Читайте: На словах він Лев Толстой: Усик написав вірш про хейтерів

Поєдинок транслюватиме стрімінговая платформа DAZN і Sky Sports.

Нагадаємо, свій перший бій у хевівейті Усик провів проти американця Чазза Візерспуна.

Фото: derekwarchisora

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