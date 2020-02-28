PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

У ванній з фруктами: Світоліна поділилася розкішним знімком

Сьома ракетка світу Еліна Світоліна, яка поки не демонструє хороші результаті на турнірах, поділилася знімком з чергової фотосесії.

На фото спортсменка приймає ванну з фруктами.

Читайте: Спокуслива італійка, яка володіє кунг-фу і ввела нову моду на бікіні (18+)

Знімок 25-річна тенісистка підписала просто: Настрій.

Элина Свитолина

У коментарях підписники Світоліної розділилися на два табори: перші залишають схвальні відгуки про фото, а інші ставлять питання, коли від неї чекати упевненої гри і перемог.

Нагадаємо, Еліна не може виграти вже три матчі поспіль, в яких вона не змогла взяти жодного гейму у своїх суперниць.

Раніше фітнес-модель з Каліфорнії Джанна Бреслін оголилася для глянцю.

Фото: Elina Svitolina

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка