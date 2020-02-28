Сьома ракетка світу Еліна Світоліна, яка поки не демонструє хороші результаті на турнірах, поділилася знімком з чергової фотосесії.

На фото спортсменка приймає ванну з фруктами.

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Знімок 25-річна тенісистка підписала просто: Настрій.

У коментарях підписники Світоліної розділилися на два табори: перші залишають схвальні відгуки про фото, а інші ставлять питання, коли від неї чекати упевненої гри і перемог.

Нагадаємо, Еліна не може виграти вже три матчі поспіль, в яких вона не змогла взяти жодного гейму у своїх суперниць.

Раніше фітнес-модель з Каліфорнії Джанна Бреслін оголилася для глянцю.

Фото: Elina Svitolina