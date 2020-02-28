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Факти / Спорт

Українська фристайлістка Мохнацька перемогла на етапі Кубка світу

Українська фристайлістка Надія Мохнацька перемогла у дисципліні лижна акробатика на шостому етапі Кубка світу з фристайлу в Алмати (Казахстан).

Для 24-річної спортсменки це перша нагорода з Кубка світу у кар’єрі.

— Надія Мохнацька – переможниця етапу Кубка світу з фристайлу акробатика, який наразі триває в Казахстані, в Алмати. Надія змогла справитися із хвилюванням і обійти більш досвідчених спортсменів, здобувши першість на шостому етапі Кубка світу, – йдеться у  повідомленні Федерації лижного спорту України.

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У змаганнях також виступали Анастасія Новосад — 11 місце, Микола Пуздерко – 9, Олександр Окіпнюк — 22.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу в італійському Антхольці жіноча збірна України з біатлону завоювала бронзову медаль в естафеті на чемпіонаті світу 2020 року.

Джерело: Ski Federation of Ukraine

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