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Факти / Спорт

7:2! Маліновський поставив крапку в розгромі Лечче

У матчі 26-го туру чемпіонату Італії Аталанту приймала команда Лечче на стадіоні Віа дель Маре. Зустріч завершилася перемогою Аталанти з рахунком 7:2.

Руслан Маліновський забив останній м’яч у ворота Лечче на 91-й хвилині і поставив жирну крапку в цьому матчі.

Український півзахисник отримав пас від Маріо Пашалича і забив поза межею штрафного майданчика. Це п’ятий гол Маліновського за Аталанту.

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Також у матчі відзначилися Йосип Ілічіч, Луїс Муріель, а також Дуван Сапата, який забив у ворота Лечче аж три м’ячі.

На 17-й хвилині Джуліо Донаті забив автогол, а на 40-й все ж влучив у ворота Аталанти.

Ще один гол забив Рікардо Сапонара.

До слова, завдяки перемозі Аталанта за кількістю очок займає 4 місце, а Лечче на 16-й позиції в турнірній таблиці.

Фото: Getty Images

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