Жеребкування групового етапу Ліги націй-2020/21 відбудеться 3 березня в нідерландському Амстердамі.

Початок о 19.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають змогу подивитися процедуру жеребкування на телеканалі Футбол 1. Також подивитися церемонію можна буде на офіційному сайті UEFA.com. Орієнтовна тривалість процедури складає 40 хвилин.

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У жеребкуванні візьмуть участь 55 національних збірних, які представляють різні дивізіони від А до D, які були поділені на чотири або два кошики.

Склади кошиків посіву Ліги націй:

Ліга А

Кошик 1: Португалія, Нідерланди, Англія, Швейцарія

Кошик 2: Бельгія, Франція, Іспанія, Італія

Кошик 3: Боснія і Герцеговина, Україна , Данія, Швеція

, Данія, Швеція Кошик 4: Хорватія, Польща, Німеччина, Ісландія

Ліга B

Кошик 1: Росія, Австрія, Вельс, Чехія

Кошик 2: Шотландія, Норвегія, Сербія, Фінляндія

Кошик 3: Словаччина, Туреччина, Ірландія, Північна Ірландія

Кошик 4: Болгарія, Ізраїль, Угорщина, Румунія

Ліга С

Кошик 1: Греція, Албанія, Чорногорія, Грузія

Кошик 2: Північна Македонія, Косово, Білорусь, Кіпр

Кошик 3: Естонія, Словенія, Литва, Люксембург

Кошик 4: Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Молдова

Ліга D

Кошик 1: Гібралтар, Фарерські острови, Латвія, Ліхтенштейн

Кошик 2: Андорра, Мальта, Сан-Маріно

Перший тур відбудеться 3-5 вересня 2020, а останній – 15-17 листопада 2020 року. Фінал турніру відбудеться з 2 по 6 червня 2021 року.

Нагадаємо, збірна України зберегла свою позицію в оновленому рейтингу ФІФА від 20 лютого.