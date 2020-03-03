Форвард туринського Ювентуса та збірної Португалії Криштіану Роналду відправив у чорний список Transfermarkt в Instagram, після того як портал позначив його трансферну вартість у символічній збірній.

Transfermarkt склав символічну збірну з гравців, які є клієнтами агента Жорже Мендеша.

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На 35-річного португальця повісили цінник у €75 млн. Вище за нього тільки вартість гравця Манчестер Сіті Бернарду Сілви – €100 млн. Трішки дешевше за Роналду оцінили хавбека Ліверпуля Фабіньо та воротаря Сіті Едерсона.

View this post on Instagram A post shared by Transfermarkt (@transfermarkt_official) on Mar 1, 2020 at 2:37am PST

Загальна вартість гравців символічної збірної складає €595 млн.

У коментарях до публікації в Instagram аккаунт Transfermarkt додав, що Роналду заблокував їх, коли дізнався про свою трансферну вартість.

Нагадаємо, старший син Криштіану Роналду завів свою сторінку в Instagram. Менше ніж за 16 годин на його акаунт підписалося понад 600 тис. користувачів.