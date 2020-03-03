Футболісти ірландських клубів Шемрок Роверс Б та Гелвей Юнайтед отримали переохолодження після матчу другої ліги Ірландії, який відбувся у шторм Хорхе.

Наставник Гелвея Алан Мерфі заявив, що дев’ять його футболістів отримали допомогу у медперсоналу команди, а ось гравець Шемрока Коул Оморехіомнан був доставлений до госпіталя з симптомами обмороження.

Через шторм у Дубліні скасовували авіарейси та перекривали транспортні мости, а в західній частині країни пориви вітру досягали 130 км/год. Однак гру, яка відбулася у передмісті Дубліна в Таллі, арбітр матчу, попри дощ та сильні пориви вітру, скасовувати не став.

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Після першого тайму захисника Гелвея Кілліана Браудера замінили через різке падіння температури тіла.

— Він був такий синій. Я ще ніколи нікого не бачив у такому стані за своє життя. Він смикався у вбиральні. Це було жахливо, – розповів лікар Гелвея Алан Бірн.

У другому таймі постраждали ще кілька гравців. Гості навіть завершували гру у меншості через те, що закінчилися заміни, щоб міняти футболістів із симптомами.