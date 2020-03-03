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Факти / Спорт

Ірландські футболісти отримали переохолодження через матч у шторм

Футболісти ірландських клубів Шемрок Роверс Б та Гелвей Юнайтед отримали переохолодження після матчу другої ліги Ірландії, який відбувся у шторм Хорхе.

Наставник Гелвея Алан Мерфі заявив, що дев’ять його футболістів отримали допомогу у медперсоналу команди, а ось гравець Шемрока Коул Оморехіомнан був доставлений до госпіталя з симптомами обмороження.

Через шторм у Дубліні скасовували авіарейси та перекривали транспортні мости, а в західній частині країни пориви вітру досягали 130 км/год. Однак гру, яка відбулася у передмісті Дубліна в Таллі, арбітр матчу, попри дощ та сильні пориви вітру, скасовувати не став.

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Після першого тайму захисника Гелвея Кілліана Браудера замінили через різке падіння температури тіла.

— Він був такий синій. Я ще ніколи нікого не бачив у такому стані за своє життя. Він смикався у вбиральні. Це було жахливо, – розповів лікар Гелвея Алан Бірн.

У другому таймі постраждали ще кілька гравців. Гості навіть завершували гру у меншості через те, що закінчилися заміни, щоб міняти футболістів із симптомами.

  • Шемрок Роверс Б и Гэлвей Юнайтед
  • Шемрок Роверс Б и Гэлвей Юнайтед
  • Шемрок Роверс Б и Гэлвей Юнайтед
  • Шемрок Роверс Б и Гэлвей Юнайтед
  • Шемрок Роверс Б и Гэлвей Юнайтед
  • Шемрок Роверс Б и Гэлвей Юнайтед
Ірландські футболісти отримали переохолодження через матч у шторм / 3 фотографии

Після матчу, який завершився з рахунком 1:1, Гелвей ще кілька годин не залишав стадіон. Лікарі Шемрок Роверс допомагали футболістам відновити температуру.

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Для Ірландії та Британських островів Хорхе – вже третій шторм за місяць. Раніше країни постраждали від стихій Сіара та Денніс. Через шторм Хорхе затоплено кілька міст та автомобільні траси.

Джерело: Irish Mirror

Фото: Shamrock Rovers F.C.

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