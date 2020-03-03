Футболісти ірландських клубів Шемрок Роверс Б та Гелвей Юнайтед отримали переохолодження після матчу другої ліги Ірландії, який відбувся у шторм Хорхе.
Наставник Гелвея Алан Мерфі заявив, що дев’ять його футболістів отримали допомогу у медперсоналу команди, а ось гравець Шемрока Коул Оморехіомнан був доставлений до госпіталя з симптомами обмороження.
Через шторм у Дубліні скасовували авіарейси та перекривали транспортні мости, а в західній частині країни пориви вітру досягали 130 км/год. Однак гру, яка відбулася у передмісті Дубліна в Таллі, арбітр матчу, попри дощ та сильні пориви вітру, скасовувати не став.
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Після першого тайму захисника Гелвея Кілліана Браудера замінили через різке падіння температури тіла.
— Він був такий синій. Я ще ніколи нікого не бачив у такому стані за своє життя. Він смикався у вбиральні. Це було жахливо, – розповів лікар Гелвея Алан Бірн.
У другому таймі постраждали ще кілька гравців. Гості навіть завершували гру у меншості через те, що закінчилися заміни, щоб міняти футболістів із симптомами.
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Ірландські футболісти отримали переохолодження через матч у шторм / 3 фотографии
Після матчу, який завершився з рахунком 1:1, Гелвей ще кілька годин не залишав стадіон. Лікарі Шемрок Роверс допомагали футболістам відновити температуру.
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Для Ірландії та Британських островів Хорхе – вже третій шторм за місяць. Раніше країни постраждали від стихій Сіара та Денніс. Через шторм Хорхе затоплено кілька міст та автомобільні траси.
Джерело: Irish Mirror
Фото: Shamrock Rovers F.C.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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