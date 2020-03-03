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Факти / Спорт

Мати Криштіану Роналду перенесла інсульт

Марія Долореш душ Сантуш Авейру, мати форварда Ювентуса та збірної Португалії Кріштіану Роналду, зіштовхнулася з проблемами зі здоров’ям.

65-річна жінка минулої ночі перенесла інсульт і була терміново госпіталізована у лікарню на Мадейрі. Наразі матір футболіста знаходиться під наглядом медиків, а її стан стабільний.

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Відомо, що лікарі проведуть ряд тестів з метою встановити серйозність наслідків інсульту для пані Авейру.

 

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У 2007 році Марія Долореш перемогла рак молочної залози, а минулого року заявляла, що знову проходить курс лікування.

Раніше Криштіану Роналду розповів про свою мрію після завершення ігрової кар’єри.

Джерело: A Bola

Фото: Dreamstime

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