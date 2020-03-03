Літні Олімпійські ігри у Токіо можуть відкласти до кінця 2020 року через загрозу розповсюдження коронавірусу.

З такою заявою виступила президент ковзанярського спорту Японії та член Палати радників Японії Сейко Хасімото. За її словами, в організаційного комітету Ігор та МОК є домовленість, яка дозволяє провести змагання пізніше запланованих дат.

— Контракт передбачає проведення Ігор у 2020 році. Це можна трактувати також як відстрочку, – сказала Хасімото.

За запланованим графіком Олімпійські ігри у Токіо мають пройти з 24 липня до 9 серпня. Згідно з угодою, право скасувати Олімпіаду має лише Міжнародний олімпійський комітет.

Читайте: Від Євро-2020 до кінофестивалів: які події можуть скасувати через коронавірус

Будь-яке перенесення Ігор буде дуже дороговартісним. Наразі відомо, що бюджет майбутньої Олімпіади складає $12,51 млрд. При цьому уряд Японії витратив $1,112 млрд для будівництва олімпійського стадіону.

— Ми робимо все можливе для того, щоб Ігри пройшли у заплановані терміни, – додала Хасімото.

Тестові заходи Ігор були скасовані в Японії на тлі спалаху коронавірусу. Японська національна мовна організація NHK заявила у вівторок, що число тих, хто заразився Covid-19 в країні досягло 980 чоловік, включаючи 706 осіб на круїзному лайнері Diamond Princess.

Нагадаємо, у Формулі-1 можуть відкласти старт сезону до травня через коронавірус.