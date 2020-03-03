Легенда українського фігурного катання, чемпіонка Олімпійських ігор 1994 у Ліллегаммері Оксана Баюл програла в американському суді апеляцію щодо свого позову проти України.

27 лютого Апеляційний суд Дев’ятого округу США відхилив скаргу екс-фігуристки, повідомив міністр юстиції України Денис Малюська.

Він нагадав, що у 2016 році Баюл звернулася до Окружного суду Центрального округу Каліфорнії з позовом проти України про стягнення $50 млн. Серед інших відповідачів також був Джозеф Чарльз Лемір та дві компанії з Делаверу та Британських Віргінських Островів.

Вона скаржилася на порушення принципу сумлінності та чесної ділової практики в рамках трудового договору, укладеного з нею, а також передання права на використання її імені, популярності та біографічної інформації третім особам.

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У 2018 році Окружний суд Центрального округу Каліфорнії ухвалив рішення на користь України і визнав вимоги Баюл до держави є безпідставними. Однак вона подала апеляцію, яку суд 27 лютого також відхилив.

– Суд визнав, що Україна захищена від юрисдикції американських судів відповідно до положень закону США Про імунітет іноземних держав (The Foreign Sovereign Immunities Act), а позивач не надав достатніх аргументів для підтвердження обґрунтованості застосування винятків від судового імунітету, передбачених цим законом, – пояснив Малюська.

Нагадаємо, українська фігуристка Оксана Баюл у 1994 році завоювала золоту медаль на Олімпіських іграх у Ліллегаммері.