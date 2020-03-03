У містечку Доркінг, графстві Суррей (Велика Британія) пройшов традиційний забіг з дружинами на спинах.

Учасники змагань з дружинами на спинах мали подолати дистанцію у 380 метрів. Обов’язковою умовою для участі у змаганнях є наявність дружини з вагою щонайменше 50 кг.

Цьогоріч переможцем став англієць Марк Трелфолл. Окрім бочки елю переможець стане учасником чемпіонату світу у цьому виді спорту, який відбудеться у Фінляндії наприкінці року.

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Організатори змагання стверджують, що перенесення дружини є британської традицією, яка сягає корінням в IX століття. За легендами, під час набігу вікінгів на північ Англії воїни розорили монастир Ліндісфарн на однойменному острові і втекли з жінками, які чинили опір, на руках.

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