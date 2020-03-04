Команди Формули-1 хочуть судитися через таємну угоду FIA з Ferrari

Сім команд Формули-1 оприлюднили спільну заяву, в якій висловили свій протест проти угоди FIA з Ferrari щодо двигуна італійської команди.

— Ми здивовані і шоковані заявою FIA від 28 лютого, де йдеться про підсумки розслідування мотора Ferrari. З урахуванням того, що розслідування, що тривало кілька місяців, було проведено FIA тільки після надходження відповідних запитів від інших команд, ми рішуче не згодні з тим, що FIA уклала угоду з Ferrari. Ми робимо це в інтересах уболівальників, учасників і власників чемпіонату.

Також у звернені зазначається, що команди лишають за собою право відстоювати свої інтереси у суді. Таку спільну заяву оприлюднили наступні команди: Mercedes, Red Bull, McLaren, Renault, Alpha Tauri, Racing Point та Williams.

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Нагадаємо, нещодавно FIA закінчила розслідування щодо Ferrari в зв’язку з підозрою в нелегальності конструкції двигуна італійської команди в 2019 році, проте при цьому заявила, що деталі розслідування не будуть оприлюднені.

Після чого команда Mercedes висунула вимогу розголосити деталі угоди FIA з Ferrari. Пізніше ініціативу німецької конюшні підтримали інші команди. Відмовилися підтримати ініціативу Haas і Alfa Romeo – клієнти Ferrari.

Нагадаємо, у лютому Ferrari представив свій новий болід, який отримав індекс SF 1000.