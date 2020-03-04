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Факти / Спорт

У двох велогонщиків російської команди виявили коронавірус

У двох членів російської команди велогонщиків Gazprom-RusVelo підтвердили коронавірус.

— Наразі коронавірус підтверджено тільки у двох росіян – членів команди, у решти результат негативний, але їм все одно доведеться повторно пройти всі тести, – розповів старший радника посольства РФ в ОАЕ Юрія Відакас.

Передбачається, що росіяни заразилися коронавірусом від колег з Італії. Одним з інфікованих є велогонщик Ігор Боєв.

Читайте: Матчі 1/2 фіналу Кубка Італії перенесли через коронавірус

Наразі всі члени команди знаходяться на карантині в одному з готелів ОАЕ. Росіян не випускають з нього вже шість днів.

Російські велогонщики прибули до ОАЕ для участі в багатоденці Тур ОАЕ. Останні етапи гонки були скасовані. В ОАЕ число заражених коронавірусом досягла 25 осіб.

Раніше Факти ICTV писали, які змагання і події можуть скасувати через спалах коронавірусу в світі.

Джерело: Чемпионат

Фото: Dreamstime

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