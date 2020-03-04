Зоря Луганск — ФК Львів – 2:0

Голи: Кабаєв, 54 Лєднєв, 89

Луганська Зоря приймала Львів в рамках 21-го туру чемпіонату України з футболу. Зустріч пройшла у Запоріжжі на стадіоні Славутич-Арена та завершилася впевненою перемогою господарів з рахунком 2:0.

Перший тайм матчу минув без голів, але запам’ятався грубою грою господарів – відразу трьох футболістів Львова арбітр матчу нагородив жовтими картками.

На 54-й хвилині рахунок у матчі відкрив Владислав Кабаєв, якому асистував Максим Луньов. На 73-й хвилині луганчани отримали право пробити пенальті, однак Артем Громов не зумів переграти голкіпера львівської команди Богдана Сарнавського.

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За хвилину до кінця основного часу перевагу Зорі подвоїв Богдан Лєднєв. Ще через три хвилини він міг робити дубль, але промазав з одинадцятиметрової позначки.

Таким чином Зоря набрала 43 пункти і піднялася на другу сходинку чемпіонату України з футболу, випередивши київське Динамо на один пункт. Львів (19) йде дев’ятим.

Нагадаємо, у 20-му турі чемпіонату України з футболу київське Динамо сенсаційно програло Дніпру-1 з рахунком 3:1.

Фото: FC Zorya Luhansk