Тоттенгем Готспур несподівано вилетів на стадії 1/8 фіналу Кубка Англії, поступившись Норвіч Сіті в серії післяматчевих пенальті 2:3.

Та проблеми клубу лише вильотом з турніру не закінчилися. Після матчу хавбек шпор Ерік Дайєр заліз на трибуну з фанатами Тоттенгема і спробував розібратися з одним із них.

Дайєр прорвався на трибуну до вболівальника з помаранчевим капюшоном, а інші фанати в цей час намагаються заспокоїти футболіста.

Look at Eric Dier, turned into prime Venom walking over those chairs. pic.twitter.com/Yo9kxJMqRQ

— Marc BA (@marc_ba12) March 4, 2020