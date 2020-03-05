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Факти / Спорт

Футболіст Тоттенгема після вильоту з Кубка Англії влаштував розбірки з фанатом

Тоттенгем Готспур несподівано вилетів на стадії 1/8 фіналу Кубка Англії, поступившись Норвіч Сіті в серії післяматчевих пенальті 2:3.

Та проблеми клубу лише вильотом з турніру не закінчилися. Після матчу хавбек шпор Ерік Дайєр заліз на трибуну з фанатами Тоттенгема і спробував розібратися з одним із них.

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Дайєр прорвався на трибуну до вболівальника з помаранчевим капюшоном, а інші фанати в цей час намагаються заспокоїти футболіста.

Після матчу наставник Тоттенгема Жозе Моурінью розповів, що на трибунах був брат футболіста, який не стерпів критику на адресу Еріка.

— Я не можу уникнути цього питання, і я думаю, що Ерік Дайєр зробив те, що ми, професіонали, не маємо права робити, але те, що в цих обставинах зробив би будь-хто. Коли хтось ображає вас і вашу родину, і ваша сім’я вступає в конфлікт з людиною, який ображає вас, в даному випадку ваш молодший брат. Але, повторюю, напевно, кожен з нас зробив би це. Я підтримую і розумію гравця, – сказав Моурінью.

Поки не відомо, чи застосує FA якісь санкції щодо Дайєра за поведінку після матчу.

В іншому матчі 1/8 фіналу Кубка Англії Манчестер Сіті мінімально обіграв Шеффілд Венсдей.

Джерело: The Guardian

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