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Факти / Спорт

Матч Валенсія – Аталанта у Лізі чемпіонів пройде без глядачів

Матч-відповідь іспанської Валенсії та італійської Аталанти в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів пройде без глядачів через спалах коронавірусу.

Зустріч відбудеться 10 березня на стадіоні Месталья у Валенсії.

Перша гра команд на Сан-Сіро у Мілані завершилася розгромною перемогою бергамасків з рахунком 4:1. В Аталанти відзначилися Ілічич, Фролейр та дубль на рахунку Гатебура. За кажанів забив Черишев.

Читайте: Валенсія — Атлетіко: прогноз букмекерів на матч-відповідь Ліги чемпіонів

Спалах коронавірусу Covid-19 стався в китайській провінції Хубей у грудні 2019 року. За даними на 5 березня, кількість заражених у світі досягла 96,3 тис. осіб. Більш 3,3 тис. померли від ускладнень.

Раніше уряд Італії видав указ, згідно з яким всі спортивні заходи, включаючи Серію А, проходимуть без глядачів аж до 3 квітня через спалах коронавірусу.

Джерело: Atalanta

Фото: Dreamstime

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