УЄФА хоче створити літню Лігу чемпіонів – Daily Mail

Керівництво УЄФА планує створити ще один новий турнір, в якому братимуть участь топові європейські клуби.

Турнір має з’явитися влітку 2021 року. Він стане новою версією товариського турніру Міжнародного кубка чемпіонів, який проходить влітку з 2013 року.

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Літній Лізі чемпіонів хочуть надати офіційний статус і змагальний характер. В новому турнірі буде проводитися кваліфікація, груповий етап і стадія плей-оф.

Планується, що турнір проходитиме у США і протягом перших восьми років у ньому братимуть участь Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Арсенал, ЛІверпуль та Тоттенгем, які вже дали свою згоду.

Наразі УЄФА веде переговори з американською компанією Relevent Sport, яка є організатором Міжнародного кубка чемпіонів.

Також Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи-2019/20.