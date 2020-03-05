Всі матчі Серії А місяць пройдуть без глядачів

В Італії всі спортивні заходи до 3 квітня 2020 року пройдуть без глядачів через спалах коронавірусу.

Указ стосується всіх областей, навіть тих, в яких ще не зафіксовані випадки зараження коронавірусом.

Відповідне рішення ухвалили після того, як кількість випадків захворювання в Італії зросла до 3 тис., в тому числі було зафіксовано 107 смертей. На 4 березня в Італії було зафіксовано 2706 осіб, які заразилися вірусом Covid-19.

Також клуби зобов’язали регулярно перевіряти спортсменів і співробітників на предмет зараження.

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Існує ймовірність, що перенесені матчі 26-го туру Серії А, включаючи гру Ювентус – Інтер, пройдуть в найближчий вікенд – замість матчів 27-го туру. Подібний зсув розкладу поки офіційно не затверджений Серією А, але всі матчі в будь-якому випадку пройдуть за закритими дверима.

З 7 березня по 4 квітня має пройти три тури італійського чемпіонату.

Раніше матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка Італії перенесли через коронавірус.

Джерело: Football Italia