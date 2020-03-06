Сирійська тенісистка Хенд Заза, якій лише 11 років, кваліфікувалася на Олімпійські ігри 2020 у Токіо.

Заза виборола собі путівку на змагання після того, як виграла минулого тижня Олімпійський відбірковий турнір з настільного тенісу у Західній Азії в Йорданії. Сирійка перемогла у фіналі ліванську спортсменку Маріану Саакян з рахунком 4:3. Цікаво, що Саакян 42 роки, а це означає, що між опонентками була різниця у 31 рік.

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Дівчинка народилася у 2009 році і стане наймолодшою учасницею Олімпіади.

Хенд Заза стане першим сирійським спортсменом (серед чоловіків та жінок), який візьме участь в Олімпіаді ще до свого повноліття.

Олімпійські змагання з настільного тенісу серед жінок заплановані на 25 липня (попередні раунди), а фінал відбудеться 30 липня.

Ще одним молодим учасником Ігор у Токіо стане британський скейтбордист Скай Браун, але йому за два тижня до змагань виповниться 12 років.

Раніше організатори Олімпіади презентували анімовані піктограми.