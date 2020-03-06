Учасник чемпіонату світу 2010 року та колишній футболіст збірної Данії Томас Каленберг захворів на коронавірус.

36-річний Каленберг нещодавно повернувся з Амстердаму, а 1 березня відвідав матч чемпіонату Данії між Брондбю та Люнгбю.

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Брондбю, вихованцем якого є Каленберг, повідомив, що з Каленбергом контактували 13 працівників клубу, серед яких захисник Жоел Кабонго, асистент тренера Мартін Ретов та гендиректор клубу Оле Палма. Усіх помістили на карантин.

Люнгбю повідомив, що три гравці клубу – Мартін Орнсков, Каспер Йоргенсен і Патрік Да Сілва, які вступали в контакт з Каленбергом, також були відправлені додому на самоізоляцію.

Також Брондбю попросив вболівальників, які мали фізичний контакт з Кроленбергом зв’язатися з клубом.

Окрім виступів за Брондбю та збірну Данії, Кроленберг також захищав кольори французьких Осера та Евіана, а також німецького Вольфсбурга.

Нагадаємо, в англійській Прем’єр-лізі через коронавірус заборонили рукостискання перед матчами.