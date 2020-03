Фанати Сент-Етьєна яскраво відсвяткували вихід у фінал Кубка Франції

Сент-Етьєн вийшов до фіналу Кубка Франції вперше за 38 років, обігравши в 1/2 фіналу Ренн з рахунком 2:1.

К першому таймі команди обмінялися голами: спершу гості зусиллями М’Байє Ньянга реалізували пенальті, але за кілька хвилин до свистка на перерву зрівняв Тімоті Колодзейчак.

Перемогу Сент-Етьєну та путівку до фіналу вирвав гол Ріада Будебуза на четвертій компенсованій хвилині до другої половини зустрічі.

Читайте: Бекхем очолив список футболістів, з якими хочуть зайнятися сексом (ГОЛОСУВАННЯ)

Після фінального свистка вболівальники зелених вибігли на поле, де яскраво відсвяткували успіх своєї команди.

Good old fashioned pitch invasion from the St Étienne faithful as they reach the Coupe de France final for the 1st time in 38 years. pic.twitter.com/GG3r1REJJS

— Get French Football News (@GFFN) March 5, 2020