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Факти / Спорт

Фанати Сент-Етьєна яскраво відсвяткували вихід у фінал Кубка Франції

Сент-Етьєн вийшов до фіналу Кубка Франції вперше за 38 років, обігравши в 1/2 фіналу Ренн з рахунком 2:1.

К першому таймі команди обмінялися голами: спершу гості зусиллями М’Байє Ньянга реалізували пенальті, але за кілька хвилин до свистка на перерву зрівняв Тімоті Колодзейчак.

Перемогу Сент-Етьєну та путівку до фіналу вирвав гол Ріада Будебуза на четвертій компенсованій хвилині до другої половини зустрічі.

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Після фінального свистка вболівальники зелених вибігли на поле, де яскраво відсвяткували успіх своєї команди.

В іншому півфінальному матчі ПСЖ розгромив Ліон з рахунком 5:1.  Фінальна гра запланована на 25 квітня.

Нагадаємо, під час матчу 1/4 фіналу Кубка Німеччини форвард Баварії Томас Мюллер незграбно виконав кутовий удар і неабияк розсмішив вболівальників Шальке.

Фото: AS Saint-Étienne

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