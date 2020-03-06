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Факти / Спорт

Каріус заявив, що у його невпевненій грі винні прожектори

Німецький голкіпер Ліверпуля Лоріс Каріус, який наразі виступає на правах оренди за турецький Бешикташ, поскаржився, що під час поточного сезону кілька разів зіштовхувався з проблемою, коли прожектори на турецьких стадіонах заважали його концентрації.

Аналогічна проблема Каріуса заважала під час фінального матчу Ліги чемпіонів 2018 у Києві на НСК Олімпійський проти мадридського Реала. Тоді німець пропустив два незграбні голи у свої ворота після жахливих помилок, які позбавили мерсисайдців шансу на трофей.

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Нагадаємо, після жахливого київського фіналу Ліверпуль відразу ж відправив Каріуса в оренду в Бешикташ, де він проводить вже другий сезон.

Перед стартом наступного сезону Лоріс повернеться на Енфілд, оскільки турки відмовилися активувати опцію викупу гравця.

Відразу після відходу Каріуса Ліверпуль знову вийшов у фінал Ліги чемпіонів і цього разу обіграв Тоттенгем Готспур з рахунком 2:0.

Джерело: Fotospor

Фото: Dreamstime

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