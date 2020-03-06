Римський марафон скасували через коронавірус

Римський марафон Acea Run Rome The Marathon, який мав відбутися 29 березня 2020 року, скасували через загрозу поширення коронавірусу.

— В останні місяці ми дуже багато працювали, робили це з професіоналізмом та пристрастю. Ми підготували величезну програму з музикою та сюрпризами, які, напевне, вразили б марафонців з усього світу. Ми розуміємо, що здоров’ям спортсменів і вболівальників не можна ризикувати. Обіцяємо, що в наступному році ми подвоїмо свої зусилля, – йдеться в повідомленні прес-служби марафону.

Організатори марафону зазначили, що він пройде у 2021 році, а реєстраційні внески всіх учасників збережуть на наступний рік.

Римський марафон – щорічний марафон, який проводиться з 1982 року у Римі (Італія). У 2006 році серед жінок у ньому здобула перемогу українка Тетяна Гладир. У 2019 році в Римі перемогли ефіопські спортсмени – Тебалу Завуду (у чоловіків) та Алему Мегерту (у жінок).

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Спалах коронавірусу Covid-19 стався в китайській провінції Хубей у грудні минулого року. В Італії спалах китайського вірусу зафіксували наприкінці лютого. За кількістю інфікованих осіб Італія посідає четверте місце після Китаю, Південної Кореї та Ірана.

Нагадаємо, у лютому через спалах коронавірусу скасували масовий забіг на марафоні у Токіо.

Джерело: Acea Run Rome The Marathon