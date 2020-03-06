Сьома ракетка України Леся Цуренко вийшла до півфіналу тенісного турніру в Індіан-Веллсі.

в 1/4 фіналу українка у трьох сетах здолала представницю Сербії Ольгу Данилович з рахунком 2:6, 7:5, 7:5. Щоб здобути перемогу нашій співвітчизниці знадобилося майже 2,5 години.

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У півфіналі турніру Цуренко зустрінеться з переможницею пари Джессіка Пегула (США) – Ірина Бегу (Румунія).

Раніше на турнірі в Індіан-Веллсі Цуренко обіграла Кеті Бултер з Великої Британії, Даніель Лао з США і росіянку Варвару Грачову.

В рейтингу WTA Цуренко наразі посідає 152 позицію.

Раніше Леся Цуренко змогла вийти до фіналу тенісного турніру у Єгипті, але поступилася у трьох сетах румунці Ірині Бегу.