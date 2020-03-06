УЄФА змінить правило офсайду з сезону 2020/21

УЄФА почне використовувати нові лінії для визначення положення поза грою у Лізі чемпіонів та Лізі Європи з сезону-2020/21.

За словами президента УЄФА Александера Чеферіна це нововведення можуть також застосувати під час фінальної частини Євро-2020.

— Офсайд в один сантиметр – це не офсайд. Тому що суть правила не в цьому. Повинна статися явна і очевидна помилка для втручання VAR. Нам необхідні більш товсті лінії, тому що лінії малюють суб’єктивно. Нинішня система не ідеально точна. Можна зіпсувати сезон клубу одним невірним рішенням. Гра рукою – теж проблема, але я не знаю, що конкретно з цим робити. Ми багато обговорюємо це з арбітрами, – сказав Чеферін.

Також Чеферін додав, що запропоновані зміни майже погодили з європейськими клубами перед наступним Конгресом УЄФА, який відбудеться наступного тижня.

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Також відомо, що англійська Прем’єр-ліга обговорить питання про використання VAR, включаючи нові офсайдні рішення на наступний сезон, на зустрічі клубу наступного місяця.

Нагадаємо, УЄФА хоче створити літню Лігу чемпіонів, яка стане новою версією товариського турніру Міжнародний кубок чемпіонів.