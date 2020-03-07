Італійський арбітр втікав з-під арешту і потрапив під потяг

Італійський арбітр Антоніо Мартіньєлло втікав від поліцейських, які його переслідували і потрапив під потяг.

Чоловік знаходився під домашнім арештом після того, як колишня дівчина звинуватила його у переслідуванні. Мартіньєлло порушив правила перебування під вартою, і поліцейські прийшли до нього додому, щоб відвести його в Порто-Потенца в провінції Мачерата до в’язниці, але він спробував втекти.

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Перебігаючи залізничні колії, чоловік потрапив під потяг і загинув на місці.

У лютому Мартіньєлло відсторонили від суддівства через те, що він вдарив головою футболіста після матчу восьмої регіональної ліги. Тоді гравець після побиття потрапив до лікарні.

Джерело: il Resto del Carlino