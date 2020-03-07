Ліверпуль у середу, 11 березня, проведе матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому підопічні Юргена Клопа на стадіоні Енфілд у Ліверпулі зіграють проти мадридського Атлетіко. Початок матчу о 22.00.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Юргена Клоппа. На перемогу Ліверпуля приймають ставки з коефіцієнтом 1.53. Успіх іспанського клубу оцінюють в 7.20. Нічийний результат зустрічі — 4.00.

Дивіться: Ліверпуль зазнав фіаско у Мадриді від Атлетіко

Також на прохід англійського клубу до чвертьфіналу турніру дають коефіцієнт 1.91, тоді як шанси підопічних Дієго Сімеоне, попри домашню перемогу на Ванда Метрополітано у Мадриді у першому матчі, оцінюються в 1.95.

Також Факти ICTV пропонують ознайомитися з прогнозами букмекерів на матч-відповідь РБ Лейпциг – Тоттенгем Готспур в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.