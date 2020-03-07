Ліверпуль зустрічався з Борнмутом в рамках матчу 29-го туру англійської Прем’єр-ліги. Зустріч пройшла у Ліверпулі на стадіоні Енфілд та завершилася перемогою господарів з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі вже на дев’ятій хвилині відкрив форвард гостей Каллам Вілсон, якому асистував Жефферсон Лерма. Мерсисайдці швидко відновили рівновагу у грі завдяки Садіо Мане, який відібрав м’яча у захисника Борнмута і викотив його на Мохаммеда Салаха, після чого єгиптянин розстріляв сітку воріт суперника.

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На 33-й хвилині вже Садіо Мане після пасу від Вірджила ван Дейка прорвався у штрафну і пробив у нижній кут воріт.

Після 29-ти турів АПЛ Ліверпуль продовжує лідирувати у турнірній таблиці, маючи в активі 82 очки. Борнмут (27) йде на вісімнадцятій сходинці. У наступному турі Ліверпуль зіграє проти Евертона, а Борнмут вдома прийматиме Крістал Пелас.

До цієї перемоги Ліверпуль зазнав трьох поразок у чотирьох матчах в різних турнірах. Користувачі у соцмережах звинуватили у чорній смузі 10-річного вболівальника Манчестер Юнайтед, який написав листа Юргену Клоппу з проханням програти.