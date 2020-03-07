ПСЖ у середу, 11 березня, проведе матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому підопічні Томаса Тухеля на стадіоні Парк де Пренс у Парижі зіграють проти дортмундської Боруссії. Початок матчу о 22.00.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Томаса Тухеля. На перемогу ПСЖ приймають ставки з коефіцієнтом 1.68. Успіх німецького клубу оцінюють в 4.50. Нічийний результат зустрічі — 4.60.

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Також на прохід французького клубу до чвертьфіналу турніру дають коефіцієнт 1.90, тоді як шанси підопічних Люсьєна Фавра, попри домашню перемогу на Сігнал Ідуна Парк у Дортмунді у першому матчі з рахунком 2:1, оцінюються в 1.96.

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Фото: Borussia Dortmund, Dreamstime