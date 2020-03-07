Українські біатлоністи взяли срібло в естафеті Кубка світу

Українська чоловіча команда у складі Артема Прими, Сергія Семенова, Руслана Ткаленка і Дмитра Підручного виборола друге місце в естафеті на етапі Кубка світу з біатлону у чеському Нове-Мєсто.
Востаннє в чоловічій естафеті Україна посідала призові місця 9 років тому.
Результати:
1. Норвегія – 1.10: 25,3 (0+5)
2. Україна – +38,2 (0+5)
3. Швеція – +43,3 (1+8)
Змагання проходять без глядачів через поширення коронавирусу.
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Нагадаємо, 22 лютого жіноча збірна України з біатлону завоювала бронзову медаль в естафеті на чемпіонаті світу 2020 року. Естафета проходила в Антхольці (Італія).
Фото: Biathlon.com.ua|Andrei Ivanov
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