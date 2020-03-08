Лондонський Челсі приймав Евертон в рамках матчу 29-го туру англійської Прем’єр-ліги. Зустріч пройшла у Лондоні на стадіоні Стемфорд Брідж і завершилася розгромною перемогою лондонського клубу з рахунком 4:0.

Рахунок у матчі на 14-й хвилині відкрив хавбек Челсі Мейсон Маунт. В середині першого тайму його подвоїв Педро.

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По перерві підопічні Френка Лемпарда довели рахунок до розгромного після точного удару Вілліана, а на 54-й хвилині Олів’є Жиру увігнав у сітку воріт ірисок четвертого м’яча.

Після 29-ти турів АПЛ Челсі посідає четверту сходинку, маючи в активі 48 очок. Евертон (37) йде дванадцятим. У наступному турі Челсі на виїзді зіграє з Астон Віллою, а Евертон прийме на рідному стадіоні Ліверпуль.

Нагадаємо, лідер чемпіонату Англії Ліверпуль у 29-му турі обіграв одного з аутсайдерів Борнмут.