Мілан приймав Дженоа в рамках матчу 26-го туру італійської Серії А. Зустріч пройшла у Мілані на стадіоні Сан-Сіро і завершилася перемогою гостей з рахунком 2:1.

Генуезці відкрили рахунок у матчі вже на сьомій хвилині після точного удару Горана Пандева, а за чотири хвилини до перерви Франческо Кассата подвоїв перевагу Дженоа, забивши у пусті ворота.

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У другому таймі Златан Ібрагімович пробив з-за меж штрафного майданчика та відіграв один м’яч, однак врятуватися від поразки россонері так і не вдалося.

У турнірній таблиці чемпіонату Італії Мілан йде на сьомій сходинці, маючи в активі 36 очок. Дженоа (25) розташувалася на сімнадцятій позиції.

Варто відзначити, що матч проходив без глядачів через спалах у країні коронавірусу. Усі спортивні події в Італії проходимуть за закритими дверима до 3 квітня.