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Факти / Спорт

Манчестер Юнайтед впевнено обіграв Сіті у дербі

У 29 турі англійської Прем’єр-ліги перемогу з рахунком 2:0 здобув Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ліндельоф, Магуайр, Шоу – Ван-Біссака, Матіч, Фред, Вільямс – Фернандеш – Джеймс, Марсьяль.

Запасні: Ромеро, Ігало, Мата, Байллі, Туанзебе, Грінвуд, Мактомінай.

Манчестер Сіті: Едерсон – Канселу, Отаменді, Фернандінью, Зінченко – Фоден, Родрі, Гюндоган – Б. Сілва, Агуеро, Стерлінг.

Запасні: Браво, Гарсія, Жезус, Марез, Менді, Браво, Д. Сілва, Вокер.

Відкрив рахунок на 30 хвилині поєдинку нападник Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль.

На 37 хвилині Агуеро забив гол у ворота Манчестер Юнайтед, однак був зафіксований офсайд.

До слова, на 49 хвилині Едерсон негативно відзначився, ледь не оформивши гол у власні ворота, пропустивши м’яч під ногою.

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Другий гол у ворота Манчестер Сіті закинув Мактоміней на останніх хвилинах матчу.

У турнірній таблиці АПЛ після 29-го туру Манчестер Юнайтед завдяки перемозі піднявся на п’яту сходинку і має у своєму активі 45 очок. Манчестер Сіті (57) йде другим.

Нагадаємо, лідер чемпіонату Англії Ліверпуль у 29-му турі обіграв одного з аутсайдерів Борнмут.

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