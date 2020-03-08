Колос зустрічався з донецьким Шахтарем в рамках матчу 22-го туру української Прем’єр-ліги. Зустріч пройшла у Києві на Оболонь-Арена і завершилася перемогою гірників з рахунком 4:3.

Рахунок у матчі на 12-й хвилині з пенальті відкрив Тайсон, а на 31-й його подвоїв точним ударом Жуніор Мораес. Ще до перерви Колос зумів відіграти один м’яч зусиллями Вадима Мілька.

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По перерві точний удар Тете збільшив перевагу підопічних Луїша Каштру. Однак на 67-й хвилині Віталій Гавриш реалізував пенальті, знову скоротивши відставання. На 76-й хвилині зустрічі Вадим Мілько відновив рівновагу у матчі, оформивши дубль.

Однак через п’ять хвилин другий гол Жуніора Мораеса знову вивів Шахтар вперед.

У компенсований арбітром час Маркос Антоніо заробив другу жовту картку у матчі і покинув поле.

Після 22-х турів Шахтар продовжує очолювати турнірну таблицю УПЛ, маючи в активі 59 очок. Колос (26) йде шостим.

Нагадаємо, в іншому матчі 22-го туру чемпіонату України Динамо обіграло Олександрію.

Фото: FC Shakhtar