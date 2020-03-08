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Факти / Спорт

Світоліна вийшла до фіналу турніру в Монтереї

Еліна Світоліна у півфіналі турніру WTA в Монтереї розгромила Аранча Рус – 6:0, 6:1.

Ця перемога стала найбільш розгромною з 2012 року. Тоді українка на турнірі ITF в Донецьку також віддала лише один гейм в матчі з Катериною Івановою.

Перший сет матчу проти Рус став 46-м в кар’єрі Світоліної, який вона виграла всуху – 6:0.

Читайте: Світоліна впевнено пробилася до 1/4 фіналу в Хуахіні

У фіналі Світоліна зіграє з чеською тенісисткою Марією Боузковою, яка займає 57-му сходинку у світовому рейтингу.

Нагадаємо, Еліна Світоліна попри поразку у третьому колі турніру серії Grand Slam Australian Open піднялася на четверту сходинку в рейтингу WTA.

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