Світоліна вперше з 2018 року стала чемпіонкою турніру WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу у фіналі турніру WTA в мексиканському Монтерреї.

У вирішальному поєдинку українка зустрічалася з чешкою Марі Бузковою, яка є 57-ю ракеткою світу.

Світоліна оформила перемогу за підсумками трьох сетів – 7:5, 4:6, 6:4. Для чешки це був перший фінал у кар’єрі. Еліна Світоліна виграла свій 14-й турнір в кар’єрі та перший з 2018 року, коли їй вдалося взяти титул на Підсумковому турнірі WTA.

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Крім того, українка завдяки цьому успіху піднялася на два рядки у рейтингу WTA і знову стала п’ятою ракеткою світу.

– Моя суперниця показала класну гру, ми зіграли матч на дуже високому рівні. Кожна з нас боролася до останнього і хотіла порадувати уболівальників. Спасибі їм за підтримку. Щаслива, що досягла однієї зі своїх цілей. Продовжую рух у правильному напрямку, – цитує Світоліну прес-служба WTA.

Нагадаємо, Еліна Світоліна попри поразку у третьому колі турніру серії Grand Slam Australian Open піднялася на четверту сходинку в рейтингу WTA.